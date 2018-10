Van Bommel: ’Zoet? Nee, zuur’

De PSV-trainer verstond de vraag van de Veronica-verslaggever aanvankelijk niet goed. „Zoet? Nee, deze nederlaag is zuur. O, je bedoelt Jeroen? Nee, het is te makkelijk om hem vandaag de schuld te geven.”

Inter kwam via Radja Naingollan op gelijke hoogte nadat Zoet een afstandsschot niet helemaal lekker had verwerkt. Bij de 2-1 kwam hij roekeloos en onhandig uit, waarna Daniel Schwaab en hij naar de grond gingen, terwijl Mauro Icardi simpel kon scoren.

Jeroen Zoet kegelt Daniel Schwaab omver, terwijl Mauro Icardi op weg gaat naar de 1-2. Ⓒ REUTERS

Van Bommel wond zich na afloop vooral op over het optreden van de scheidsrechter. Die vergat vlak voor de Italiaanse gelijkmaker rood te geven aan Inter-doelman Samir Handanovic, die overduidelijk hands maakte, maar ontsnapte met geel.

„Óf we waren op 2-0 gekomen óf Inter had met tien met verder gemoeten. Door die handsbal werd ons een honderd procent doelpoging ontnomen, want Steven Bergwijn is rechtsbenig en was anders in een goede positie om te schieten gekomen. Er stond ook geen speler in de lijn van het mogelijke schot.”

Ook het feit dat er een buitenspelsituatie aan de 1-1 voorafging, zat Van Bommel dwars. „Dat waren twee bepalende momenten. We hadden ook een beetje pech. De omhaal van Donyell Malen werd goed gepakt door die keeper.”

Toch was er ook sprake van enige trots bij Van Bommel. „Ik ben zeker trots. We hebben ons niveau gehaald en gespeeld op de manier zoals wij dat willen. Op details verliezen we. We verliezen en dan is het gek om te zeggen dat ik tevreden ben, dat kan ook eigenlijk niet, maar ik vind dat we vandaag meer hadden verdiend. Inter deed het goed, maar wij waren zeker niet slecht.”

Van Bommel is dan ook niet van plan om na twee Champions League-nederlagen op een rij de zaken anders te gaan aanpakken. „We moeten op deze weg verder gaan. Dat hebben we het na verlies bij FC Barcelona ook gedaan en dat moeten we nu ook weer doen.”

