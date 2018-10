Wattimena: ’Wat voor pannenkoek ben je dan?’

De Nederlander, die voor de eerste keer mocht meedoen aan het prestigieuze dartstoernooi in het Ierse Dublin, had niets in de melk te brokkelen tegen de Schot: 3-0.

Wattimena baalde vooral van een grote fout in de tweede set. Bij een 2-1 achterstand in legs krijg hij de kans om Wright, de nummer twee van de wereld, te breken.

„De eerste set gaf ik gewoon weg, maar in de tweede krijg ik een kans, die ik helaas liet liggen. Ik stond op zeventig, maar gooide de grote vier. Ja, wat voor pannenkoek ben je dan? Ik gaf vervolgens niet op, maar het ging gewoon niet meer en ik begon steeds slapper te gooien. Het was gewoon niet best”, aldus Wattimena, die op de wereldranglijst de 33e plek inneemt, in gesprek met RTL7.

Drievoudig winnaar Michael van Gerwen komt donderdag weer in actie. De tweevoudig wereldkampioen neemt het in de kwartfinale op tegen Dave Chisnall.

In totaal staat er tijdens de World Grand Prix, die vorig jaar werd gewonnen door Daryl Gurney, een bedrag van 450.000 euro op het spel.

Alle uitslagen tweede ronde (woensdag)

Mensur Suljovic - Ian White 3-0

Gerwyn Price - Steve Beaton 3-1

Peter Wright - Jermaine Wattimena 3-0

James Wilson - Adrian Lewis 3-2

Programma kwartfinales (donderdag)

Mensur Suljovic - Gerwyn Price

Michael van Gerwen - Dave Chisnall

Daryl Gurney - Gary Anderson

Peter Wright - James Wilson