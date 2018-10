’Wat Messi doet, is gewoon belachelijk’

FC Barcelona zegevierde in de groep van PSV met 2-4 op Wembley. Messi was betrokken bij de eerste twee goals van zijn elftal en produceerde zelf de derde en de vierde treffer.

Barcelona-trainer Ernesto Valverde zag dat het wel goed zit met de 31-jarige Argentijn. Hij maakte al drie goals tegen PSV en trof vandaag weer twee keer doel. Hij is blij. En als Messi blij is, is dat goed voor ons”, zei de trainer.

Messi maakt de 2-4 op Wembley. Ⓒ EPA

Voormalig WK-topscorer Gary Lineker kwam woorden tekort om Messi te prijzen. „Zijn er echt mensen die denken dat er ooit een betere voetballer is geweest dan Messi? Ik bedoel, serieus”, twitterde Lineker.

Ook Rio Ferdinand, voormalig verdediger van Engeland en Manchester United, keek zijn ogen uit. „Wat deze jongen doet op een voetbalveld is gewoon belachelijk. Het is alsof hij een afstandsbediening in zijn handen heeft en laat weten: ’zeg maar waar de bal moet komen. Dan komt het goed.’”