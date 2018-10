Sven Kramer is nog lang niet klaar

Op de olympische tien kilometer wilde het niet vlotten. Ook tijdens het WK allround in Amsterdam stak Kramer niet in bloedvorm. Dat kwam mede doordat hij voorafgaand aan het seizoen twee keer in korte tijd een flinke smak maakte tijdens een fietstraining. De Fries hield daar veel pijn aan over. „Dat soort dingen is gewoon klote en heel impactvol voor een topsporter die on the edge leeft.”

De voorbije maanden nam Kramer meer rust dan gebruikelijk. En hij heeft er naar eigen zeggen alle vertrouwen in dat hij de komende jaren nog kan imponeren. „Ik zet er dit seizoen geen druk op, neem iets minder risico en luister heel goed naar mijn lichaam. Als ik zo veel mogelijk pijnvrij kan schaatsen en fit ben, dan kan ik hard rijden. Ik moet zorgen dat ik fysiek zo in elkaar steek dat ik daarin slaag. Dat is een uitdaging, zeker op mijn leeftijd, maar ik heb het gevoel dat er nog veel meer in het vat zit.”

