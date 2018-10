Goal van jonge Nederlander wekt bewondering in Spanje

De aanvallende middenvelder schoot in de 39e minuut op waanzinnige wijze raak, maar vervolgens maakte de thuisploeg nog twee goals. Danjuma kon dan ook nauwelijks genieten van zijn magnifieke schot van afstand.

“Je merkt als je zo’n bal trapt of hij de goeie richting uitgaat of niet. Deze keer lukte het perfect. Je hoopt met die goal de toon te zetten om hier met een goed resultaat weg te gaan. Dat maakt het extra zuur als het niet gebeurt”, laat hij weten op de website van Club Brugge.

Arnaut Danjuma heeft schitterend gescoord. Ⓒ Reuters

AS genoot van het juweeltje van de 21-jarige Nederlander. ’Een goal die zomaar de Puskas Award kan winnen’, aldus de Spaanse sportkrant.

Danjuma kwam deze zomer over van NEC. De in het Nigeriaanse Lagos geboren voetballer genoot zijn jeugdopleiding bij PSV en werd afgelopen week door bondscoach Ronald Koeman voor het eerst in de voorselectie van Oranje opgenomen.