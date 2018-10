Dubbele domper voor Liverpool

De middenvelder moest in het duel uit de Champions League met Napoli halverwege de eerste helft per brancard het veld af. De speler uit Guinee werd vervolgens naar een ziekenhuis in Napels vervoerd en daar nader onderzocht. Napoli won het duel met 1-0 door een late goal van Lorenzo Insigne.

De ernst van de rugklachten is nog niet bekend, maar Keïta, deze zomer voor 70 miljoen euro overgenomen van RB Leipzig, mist zo goed als zeker zondag de topper in de Premier League tegen Manchester City. Het is ook nog onduidelijk of hij donderdag al de kliniek kan verlaten en met de selectie Liverpool terugvliegt naar Liverpool.