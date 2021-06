Schorsing Marko Arnautovic verstoort voorbereiding Oostenrijk richting Oranje-duel

Franco Foda, de bondscoach van de Oostenrijkers Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De voorbereiding van Oostenrijk op het treffen met Oranje op EURO 2020 is verstoord door de schorsing, die aanvaller Marko Arnautovic heeft gekregen voor zijn ongepaste juichgedrag na zijn goal tegen Noord-Macedonië. De afwezigheid van de oud-speler van FC Twente tegen Oranje is een grote streep door de rekening, want bondscoach Franco Foda van Oostenrijk had de spits een basisplaats willen geven in de Johan Cruijff ArenA tegen het Nederlands elftal.