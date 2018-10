Verrassend verlies Bertens

De 26-jarige tennisster legde het af tegen Katerina Siniakova. Tegen de Tsjechische kwam Bertens geen moment echt in haar spel, en ging ze met 4-6 en 3-6 onderuit. Bertens sloeg negen dubbele fouten en maakte vooral veel fouten met haar forehand.

Top tien

Bij een zege had ze een plek in de mondiale top tien kunnen veiligstellen. De kans is overigens aanzienlijk dat Bertens maandag alsnog top tienspeelster zal zijn. De enige voorwaarde om die mijlpaal te bereiken is dat het toernooi in China niet wordt gewonnen door Arina Sabalenka of titelverdedigster Caroline Garcia. Zij zijn de enige twee speelsters die Bertens nog kunnen passeren.

Bertens was in de eerste set zoekende naar haar vorm. Bij een 4-3 voorsprong kreeg ze een kans om haar opponente te breken, maar dat lukte niet. Twee games later had Siniakova de eerste set in de tas.

Advies van Sluiter

„Probeer door te blijven tennissen. Ik weet dat je het probeert, maar richt je meer op de kwaliteit van je eigen bal”, zei Raemon Sluiter tijdens zijn coachmoment op de baan tegen Bertens.

De Nederlandse deed wat ze kon, maar in tegenstelling tot haar eerste twee partijen, tegen Sorana Cirstea en Kirsten Flipkens, leek de scherpte een beetje afwezig.

In de tweede set keek Bertens al snel tegen een break achterstand aan. Die maakte ze goed, maar in het vervolg ging het toch mis voor de gefrustreerde balende Zuid-Hollandse.

WTA Finals

Bertens is met Karolina Pliskova in een verhitte strijd verwikkeld om de achtste plek in de Race to Singapore.

De Tsjechische, die achtste staat, verloor later op de dag van de Chinese Wang Qiang. Het werd 6-4 6-4.

Door de nederlaag van Pliskova blijft het gat slechts tien punten.