Italiaanse club weigert te degraderen: ’Iedereen is verbaasd'

Het afgelopen seizoen eindigde Virtus Entella op een 19e plek (van 22), in een competitie waarin de onderste vier clubs degraderen. In hetzelfde seizoen werden met Cesena, Bari en Avellino drie clubs teruggezet wegens financiële problemen.

Daarna veranderde de situatie. Cesena krijgt met terugwerkende kracht nog vijftien punten in mindering, terwijl de club ook al teruggezet werd naar het vierde niveau van Italië. Virtus Entella eindigde vorig seizoen zes punten achter Cesena. De club acht de degradatie daarom nu ongeldig en weigert nog wedstrijden in de Serie C te spelen.

FIGC-president Roberto Fabbricini Ⓒ EPA

De Italiaanse voetbalbond FIGC heeft alle duels van de club uit het Noord-Italiaanse Chiavari opgeschorst tot nader order. Inmiddels is het al weken geleden dat de club een wedstrijd speelde. „Het belachelijk. Niemand durft een beslissing te nemen”, zegt verdediger Gabriel Cleur tegen The Guardian. „Iedereen is verbaasd over de hele situatie.”

FIGC is besluiteloos en schuift de zaak voorlopig voor zich uit. Pas 9 oktober wordt er een beslissing genomen. Tot die tijd is Virtus Entella een spookclub die ergens tussen de Serie B en de Serie C zweeft. Cleur is vol goede moed. „Ik zie ze ons niet terugzetten naar de Serie C”, aldus de Australiër. „Ik zie niet in waarom ze onze wedstrijden zouden opschorten om ons vervolgens toch in de Serie C te laten.”

„Deze discussie gaat over banen”, vervolgt Cleur. „Je praat over hele andere budgetten. Spelers zullen in de Serie C minder krijgen betaald of laten zelfs hun contract ontbinden. En ook de medewerkers buiten het team zullen geraakt worden.”