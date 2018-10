Gehavende Lorenzo is erbij in Thailand

De artsen hebben de Spanjaard fit genoeg verklaard om op het circuit van Buriram op de Ducati te stappen, ondanks een ontwrichte grote teen en een gebroken middenvoetsbeentje.

Lorenzo, drievoudig wereldkampioen in de MotoGP, liep de blessures op door een val in de vorige grand prix, een kleine twee weken geleden in Aragon. Hij vertrok in die race van poleposition, maar schoof in de eerste bocht al onderuit en buitelde hardhandig van zijn motor. Lorenzo gaf na afloop de schuld voor zijn val aan landgenoot Marc Márquez, die hem zou hebben afgesneden.

Lorenzo, dit seizoen goed voor drie overwinningen, verlaat na dit seizoen Ducati. Hij wordt teamgenoot van Márquez bij Honda. Márquez is de leider in het WK van dit jaar en stevent af op zijn vierde wereldtitel in de koningsklasse.