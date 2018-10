Sigarettenmerk vindt nieuwe manier om op Ferrari te staan

Hoewel het tabaksmerken verboden is om een Formule 1-team te sponsoren, heeft Phillip Morris International toch een nieuwe manier gevonden om dochterbedrijf Marlboro bij het Ferrari-team te promoten. Waar in het verleden via een barcode op de auto op een slinkse manier reclame werd gemaakt, wordt het vanaf de GP van Japan gedaan onder de noemer van een campagne.

De beroemde streepjescode Ⓒ Hollandse Hoogte / Gamma Presse Images

Ferrari presenteerde woensdag de nieuwe livery met groot 'Mission Winnow' op de spoiler en motorkap. Misson Winnow is een campagne waarin PMI en Marlboro mensen willen ontmoedigen om te beginnen met roken. Op den duur wil de tabakversnijder werken naar een rookvrije wereld waarin gezonde alternatieven de plaats van de sigaret innemen.

’M W’ op de motorkap Ⓒ Zak Mauger/LAT Images/REX/Shutterstock

Al sinds de jaren ’70 is Marlboro betrokken bij het raceteam uit Maranello. Sins 1993 is Marlboro hoofdsponsor, en daar lijkt nog lang geen einde aan te komen. Het contract werd onlangs nog verlengd tot 2021.