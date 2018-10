Koke terug bij Spanje, Costa absent

De middenvelder van Atlético Madrid ontbrak tijdens de vorige interlandperiode. Zijn clubgenoot Diego Costa ontbreekt in de selectie.

Costa ging woensdagavond in de Champions Leaguewedstrijd tegen Club Brugge (3-1) geblesseerd naar de kant. Vorige maand meldde hij zich af om persoonlijke redenen. Paco Alcácer mocht wel rekenen op een uitnodiging. De aanvaller van Borussia Dortmund zat twee jaar geleden voor het laatst bij de selectie.

Verdediger Jonny Castro heeft voor het eerst een oproep gekregen en ook verdediger Marc Bartra maakt deel uit van de selectie. Jordi Alba van FC Barcelona is niet opgeroepen door Enrique.

Spanje speelt volgende week donderdag in Cardiff vriendschappelijk tegen Wales en drie dagen later in de Nations League tegen Engeland.