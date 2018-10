Opmerkelijke ontboezeming Sagan

In de autobiografie ’Mijn Wereld’ vertelt de drievoudige ex-wereldkampioen hoe hij in Parijs-Roubaix herhaaldelijk tegen het achterwiel van de Belg Jelle Wallays aan reed om zijn stuur opnieuw recht te krijgen.

Sagan reed dit voorjaar tijdens Parijs-Roubaix voorop met Silvan Dillier en Wallays, maar raakte in paniek toen hij plots vaststelde dat zijn stuur scheef stond, want dat is immers levensgevaarlijk. „Ik dacht: ’Shit, shit, shit, zo ga ik toch Parijs-Roubaix niet verliezen’”, verwoordt hij het in zijn autobiografie, ingezien door Het Nieuwsblad. Waarop hij een truc bedacht: Wallays’ achterwiel aantikken om zijn stuur weer recht te krijgen.

’Wat doe je?’

De eerste keer werkte het niet. „Dus ging ik weer achter zijn Ridley rijden. ’Haal diep adem, Peter. Dit is het.’” Wallays wist niet wat erg gebeurde: „Verdomme, Sagan! Wat doe je in godsnaam?” „O man, sorry, ik ben gewoon moe, sorry, niks aan de hand.”

Pas de woensdag daarna wist Wallays waarom de wereldkampioen een paar keer tegen zijn achterwiel was gereden. „Ik kreeg een berichtje van mijn ploegmaat Marcel Sieberg. Hij vroeg me of het verhaal klopte dat hij van zijn landgenoot Marcus Burghardt (ploeggenoot Sagan) had gehoord. Ik zei: „Ja, Sagan tikte minstens vijf keer tegen mijn achterwiel aan. Het was super ambetant.”

„Ik vloekte en tierde tegen Sagan, maar hij gaf geen kik. Ik zei tegen Sieberg: ’Wat een zot is dat!’ Ik zou dat nooit durven. Ik zou met een scheef stuur naar de finish zijn gereden, want het was vooral gevaarlijk voor hem. In zijn boek staat dat hij zijn excuses zal aanbieden, maar dat heeft hij nog niet gedaan. Ik spreek hem er volgend jaar wel eens over aan.”