Hülkenberg: ’De concurrentie heeft zich sneller ontwikkeld’

„In het begin van het seizoen waren we duidelijk het vierde team, maar dat is toch wel veranderd”, aldus Hülkenberg tegen Auto Motor und Sport. „Het zal niet eenvoudig zijn om de vierde plaats in het klassement te behouden. Het zal erom spannen de komende races.”

Renault wilde dit seizoen de kloof met Red Bull, Mercedes en Ferrari verkleinen, maar het gat met de kop van het veld bleef 1,5 tot 2 seconden. Tegelijkertijd wordt de concurrentie in de middenmoot steeds heviger. Haas en Force India leggen Renault het vuur aan de schenen. Sterker nog: zonder de puntenaftrek was Force India de Franse ploeg al voorbij gestreefd in het constructeursklassement.

Renault (91 WK-punten) staat ver achter Red Bull Racing (292). Haas is de nummer vier met 80 punten.

Nico Hulkenberg met zijn Renault in Sochi Ⓒ EPA

„De concurrentie heeft zich sneller ontwikkeld”, vervolgt Hülkenberg. „Doordat de C-spec motor afgeblazen is hebben we al lange tijd geen vooruitgang geboekt op motorisch gebied. Daarnaast hebben we soms problemen met de downforce van het chassis.”

Hülkenberg behoudt echter het geduld. „We zitten nog in het proces. We zijn het team aan het opbouwen. Er komen binnenkort nieuwe mensen bij. Dat heeft tijd nodig.”

In Rusland startte Max Verstappen vanaf plek 19, om op plek 5 te eindigen. Verstappen rijdt net als Hulkenberg met een Renault-motor. „Dat verschil was niet normaal”, aldus Hulkenberg, die zelf op plek 12 eindigde.