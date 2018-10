Offensieve impuls voor Advocaat

Zowel Oussama Tannane als Jean-Christophe Bahebeck zijn terug in de selectie van de club uit de Domstad. Voor Bahebeck is het de eerste keer dit seizoen dat hij bij de selectie zit. Ook Tannane, die een blessure opliep in de verloren wedstrijd tegen Feyenoord, is weer aangesloten.

Advocaat denkt niet dat ze allebei al inzetbaar zijn voor de wedstrijd tegen NAC. ,,Tannane is er twee weken uitgeweest. Die heeft weer even wat tijd nodig. Dat is wel jammer.”

De trainer van de Domstedelingen zag tegen FC Groningen vorige week goede en slechte dingen. ,,In de tweede helft hadden we een terugval. Dat moet eruit, want we moeten wel punten gaan pakken. Maar ik heb ook goede dingen gezien.”