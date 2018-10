Dumoulin: ’Graag in 2019 de Tour én Gold Race’

„De keuze is nog niet gemaakt, maar ik wil graag en de ploeg wil graag dat ik naar de Tour ga. Dus in principe zitten we op een lijn”, zegt hij in een interview met de NOS. En kiest hij voor de Tour, dan rijdt hij zo goed als zeker de Amstel Gold Race. De Limburger reed in 2016 voor het laatst mee in de enige Nederlandse klassieker.

Dumoulin benadrukt dat nog niets vaststaat. „Ik vind het altijd gevaarlijk om, als het parcours nog niet eens bekend is, dan al te zeggen: ik ga volgend jaar naar die grote ronde of naar die grote ronde. Misschien komt er dadelijk een parcours uit waarvan ik denk: ik heb daar echt geen kans om op het podium te rijden.”

Dumoulin reed dit jaar de Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk en beide keren eindigde hij als tweede. Twee grote ronden in één jaar zit er in 2019 niet in. „Het is niet iets is wat ik op dit moment in mijn carrière elk jaar moet gaan doen. Want het is wel een enorme aanslag op je lichaam, dat heb ik wel gemerkt. Ik ben pas 27. Als ik dit nu elk jaar tot mijn 35e ga doen, dan denk ik dat ik daar niet meer beter van ga worden op een gegeven moment.”

Als de focus op de Tour komt in 2019, dan ligt het eerste piekmoment van Dumoulin in het voorjaar in de week van de Amstel Gold Race. „Die zit er dan wel in ja”, aldus de Maastrichtenaar.