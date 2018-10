Giggs kan weer beschikken over Bale

De Welshman moest de afgelopen Champions League-wedstrijd van Real Madrid, dat met 1-0 verloor van CSKA Moskou, laten schieten.

„Hij had een lichte spierverrekking in een van zijn liezen. Maar uit de scan kwam niets naar voren”, aldus Giggs. „Hij verwacht er dit weekend bij te zijn, dus dat is goed nieuws.”

Wales neemt het volgende week donderdag (11 oktober) in een oefenduel op tegen Spanje. Een paar dagen later, op dinsdag 16 oktober, is Ierland in de Nations League de tegenstander.