’Monster’ Liemarvin Bonevacia ziet sterretjes na olympische finale 400 meter

Steven Gardiner van de Bahamas won het goud in 43,85, het zilver was voor Anthony Zambrano uit Colombia (44,08) en brons ging naar Kirani James uit Grenada (44,19).

Bonevacia strandde op de Spelen van 2012 en 2016 in de halve finales, maar in Tokio steeg hij boven zichzelf uit door zich met een Nederlands record van 44,62 te plaatsen voor de finale.

,,Het was goed. Ik voelde dat ik goed ging. Ik was blij om hier te staan in een olympische finale. Laatste? Waarom zou dat uitmaken? Dit geeft alleen maar motivatie voor Parijs (de Olympische Spelen in 2024, red.). Dit was het maximale en het is wat het is. Dank je wel voor de reacties, ik lees ze allemaal. Ik houd van Nederland”, zei Bonevacia na afloop bij de NOS.

"Ik ben gewoon een monster, ik houd ervan"

Kort daarna zag Bonevaciasterretjes, zo verklapte hij voordat hij even moest gaan zitten. ,,Heb je een beetje water? Ik ben helemaal leeg. De 400 meter is gewoon sprinten en doodgaan. Waarom dat toch leuk is? Ik ben gewoon een monster, ik houd ervan. Morgen nog de estafette. Ja man, ik heb een druk programma.”

Femke Bol (rechts) hielp de estafettevrouwen met een geweldig eindschot naar de finale 4 x 400 meter.

Femke Bol

Femke Bol verkeert in supervorm. Dat bewees ze al met haar bronzen medaille op de 400 meter horden bij de Olympische Spelen in Tokio en dat liet ze ook zien in de series van de 4x400 meter. De 21-jarige Amersfoortse leidde de ploeg met een fabelachtige slotronde naar de finale op zaterdag. Bol klokte een splittijd van 49,14.

Ter vergelijking, haar Nederlands record staat op 50,37. Natuurlijk er is bij de estafette sprake van een vliegende start, maar ze was met 49,14 veruit de snelste van alle loopsters in de series van de 4x400. „Het was heerlijk om volle bak te strijden. Ik mocht weer en ik ben sterk”, zei ze na de race. „Ik ben als een gek gegaan, want ik moest eerst nog een gaatje dichtlopen. Onze tijd was heel goed. We halen 3 seconden af van het vorige Nederlands record en dat stond al zes jaar. Ik denk dat we nog niet beseffen hoe hard we hebben gelopen.”

Lieke Klaver en de zussen Lisanne en Laura de Witte liepen naar beste kunnen, maar konden niet mee met de voorste teams. Als zevende begon Bol aan haar ronde. Ze eindigde als vierde. De tijd van Nederland was de vijfde overall, wat een plek in de finale opleverde. Lisanne de Witte verwoordde de tactiek van het estafettekwartet goed. „Hoe verder we vooruit zitten, hoe minder Femke hoeft in te halen. Dat is ons team. Er zijn zeker nog verbeterpuntjes, vooral mijn wissel verliep rommelig, maar we kunnen heel tevreden zijn.”

Klaver en Bol werkten al hun vijfde 400 meter af in Tokio. „Voor een vijfde keer was dit heel goed. Maar als je tien keer per week 2 uur per dag traint, moet 5 tot 6 keer een wedstrijd rennen kunnen. Het is ook het enige waar we voor werken”, aldus Klaver.

