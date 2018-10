Landis wil terugkeren met geld van Armstrong

De nu 43-jarige Amerikaan wil een nieuwe profploeg oprichten en verwacht al in 2019 de eerste wedstrijden te kunnen afwerken. Een wielerploeg kost veel geld, maar Landis heeft wel een spaarpotje sinds hij de rechtszaak tegen Lance Armstrong won.

Landis en Armstrong in 2004 Ⓒ Hollandse Hoogte

De rechtszaak tussen Landis en zijn voormalige kopman Armstrong sleepte bijna tien jaar voort. Landis won zelf de Tour de France in 2006, maar moest die titel meteen weer afgeven omdat een abnormale testosteronwaarde bij hem was vastgesteld. Hij ontkende jarenlang dat hij toen doping had gebruikt, maar in het proces rond Armstrong ging ook hij in 2011 over tot bekentenissen.

Boekje open

Landis deed in dat proces een boekje open over het systematische dopinggebruik in de US Postal-ploeg van Johan Bruyneel. Landis klaagde meteen ook Armstrong aan voor het bedriegen van de Amerikaanse regering en het misbruiken van belastinggeld. De federale overheid sprong in als mede-eiser en in april van dit jaar werd de zaak beslecht: Landis kreeg uiteindelijk 1,1 miljoen dollar, zijn deel van de in totaal 5 miljoen dollar die Armstrong aan zijn voormalige teamgenoot en de regering moest betalen.

Nu wil Landis dat geld investeren in zijn eigen profteam. „Misschien klinkt het raar, maar het is een manier voor mij om de hele zaak af te sluiten ”, zegt Landis in de Wall Street Journal. „Ik heb een moeilijke relatie met het wielrennen, maar ik hou er nog steeds van. En als kind wedstrijden rijden in een continentale ploeg waren de beste jaren van mijn leven.”

Canada

Het team is gevestigd in Canada en zal ’Floyd’s of Leadville Pro Cycling Team’ gaan heten, genoemd naar de succesvolle postorderbedrijven die Landis in 2016 is gestart.

Landis heeft met de Canadees Gord Fraser alvast een sportdirecteur. De voormalige teamgenoot van Landis bij Motorola komt over van het Canadese Silber Pro Cycling-team, dat stopte wegens financiële problemen. Landis hoopt een aantal (jonge) renners van Silber-selectie te kunnen overhalen om bij hem te komen rijden.