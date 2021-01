Boetes uitgedeeld aan Cercle en Eupen wegens ’te innig vieren’ van doelpunten

Buitenland

Melania Trump na bestorming Capitool: geweld nooit acceptabel

De echtgenote van de Amerikaanse president Donald Trump heeft de bestorming van het Capitool publiekelijk veroordeeld. „Geweld is nooit acceptabel”, benadrukte Melania Trump, die in een verklaring ook de mensen bij naam noemde die om het leven kwamen tijdens de chaos in de Amerikaanse hoofdstad.