Ndombélé voor het eerst bij Franse selectie

De 21-jarige middenvelder van Olympique Lyon neemt de plaats in van de geblesseerde Corentin Tolisso.

„Tanguy speelt momenteel op een erg hoog niveau”, aldus bondscoach Didier Deschamps, die volgende week donderdag met Frankrijk oefent tegen IJsland en het dinsdag 16 oktober in de Nations League tegen Duitsland opneemt.

Doelman Hugo Lloris keert terug in de selectie. De aanvoerder ontbrak in september in de thuiswedstrijd tegen Nederland in de Nations League (2-1) wegens een dijbeenblessure.