Hamilton: ’McLaren en Williams achteraan, te gek voor woorden’

Beide teams zijn geen schim meer van zichzelf en de Brit hoopt dan ook dat ze snel terug vooraan te vinden zullen zijn.

„Ik vind het jammer dat McLaren zich zo achteraan bevindt”, aldus Hamilton die zijn eerste F1-wereldtitel samen met McLaren veroverde. „Het is net zo jammer dat een team zoals dat van Williams, waarmee ik opgroeide, zich niet vooraan bevindt”, zegt hij tegen het Belgische F1 Journaal.

Familie

„Het is echt te gek voor woorden dat Williams helemaal achteraan rijdt, het team dat ooit rijders zoals Nigel Mansell en Damon Hill in de wagen had en kampioenschappen won. Hetzelfde voor McLaren, dat ooit de familie was, die er voor zorgde dat ik in de Formule 1 kon debuteren. Ze ondervinden nu al een enorm lange tijd problemen.”

Hamilton hoopt dat McLaren en Williams zich in de nabije toekomst opnieuw in een veel betere positie zullen bevinden. Volgens de Brit kunnen de reglementswijzigingen die in de F1 voor het seizoen 2021 gepland zijn daar eventueel bij helpen.

„Ik hoop echt dat er voor hen licht aan het einde van de tunnel is”, aldus Hamilton. „Ik hoop dat 2021, wat er ook wordt beslist door Liberty, dat het hen helpt om orde op zaken te stellen en beter te presteren.”