Manuel Neuer vijf maanden na ski-ongeluk weer op het trainingsveld

Trainer Glasner na dit seizoen weg bij Eintracht Frankfurt

20.49 uur: Trainer Oliver Glasner moet na dit seizoen weg bij Eintracht Frankfurt. Dat meldt de Duitse voetbalclub dinsdag.

„Na lange en intensieve gesprekken en een gedetailleerde analyse met Glasner heeft Eintracht Frankfurt besloten de samenwerking te beëindigen”, aldus de clubleiding in een verklaring.

Eintracht Frankfurt staat drie speelronden voor het einde van het seizoen op de negende plaats. De club neemt het 3 juni in de finale van het Duitse bekertoernooi op tegen RB Leipzig.

De 48-jarige Glasner was sinds 2021 trainer van Frankfurt, waarmee hij vorig seizoen de Europa League won. Glasner had nog een contract tot de zomer van 2024.

Bayern-doelman Neuer weer op het trainingsveld

19.55 uur: Doelman Manuel Neuer van Bayern München heeft voor het eerst weer op het veld getraind sinds zijn ski-ongeluk begin december. Dat meldt de Duitse krant Bild.

Neuer brak zijn rechteronderbeen bij de crash tijdens het skiën. De aanvoerder liet vorige week al weten dat de revalidatie naar wens verloopt en dat hij uitgaat van een rentree in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. „We zijn heel optimistisch”, zei hij. „De laatste scans zagen er ook goed uit. Ik geniet ervan dat ik iedere dag een stap vooruit zet.”

De keeper wordt dit seizoen vervangen door Yann Sommer. Bayern haalde die doelman in januari weg bij Borussia Mönchengladbach.

Juventus maanden zonder geblesseerde verdediger De Sciglio

17.29 uur: Juventus kan dit seizoen niet meer beschikken over Mattia De Sciglio. De verdediger heeft zich dinsdag aan zijn knie laten opereren, meldt de Turijnse club.

De 30-jarige De Sciglio liep de blessure woensdag op in de met 2-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Lecce. Volgens Juventus staat De Sciglio enkele maanden aan de kant.

De Sciglio speelt sinds 2017 voor Juventus, dat de veertigvoudige Italiaanse international destijds overnam van AC Milan. Tussentijds kwam hij een seizoen op huurbasis uit voor Olympique Lyon.

PEC Zwolle legt middenvelder Lagsir vast tot medio 2026

17.29 uur: PEC Zwolle heeft het contract van Samir Lagsir opengebroken en verlengd tot medio 2026. De aanvallende middenvelder had nog een verbintenis tot de zomer van 2024 bij de ploeg die volgend seizoen weer uitkomt in de Eredivisie.

Lagsir kwam dit seizoen tot twaalf wedstrijden voor PEC. De 19-jarige speler revalideert momenteel van een zware blessure. „Het is heel bijzonder dat PEC Zwolle mijn contract wil verlengen”, zegt Lagsir. „Dat waardeer ik ontzettend en geeft mij een enorme boost in mijn revalidatie.”

Marcel Boudesteyn, technisch directeur van PEC Zwolle, hoopt dat de contractverlenging voor Lagsir een extra stimulans is. „Maar hij heeft dit ook echt zelf afgedwongen. Dat hij nu geblesseerd is verandert daar helemaal niets aan. Wij hebben het volste vertrouwen in Samir en hopen dat zijn herstel voorspoedig zal verlopen.”

Atalanta duel zonder harde kern na racisme tegen Juve-spits

15.09 uur: De Italiaanse voetbalclub Atalanta moet een thuiswedstrijd zonder zijn harde kern spelen vanwege de racistische uitingen richting Juventus-spits Dusan Vlahovic zondag. Volgens competitie-organisator Serie A maakte 80 procent van de toeschouwers op het Curva Nord-deel zich schuldig aan het wangedrag.

Vlahovic uit Servië werd tegen het einde van de gewonnen uitwedstrijd (0-2) uitgemaakt voor zigeuner, waarop de scheidsrechter het spel even stillegde. Een deel van de voetbalfans gebruikt de term vaker als scheldwoord voor spelers uit de Balkan en Oost-Europa. Na de tijdelijke onderbreking schoot Vlahovic diep in de blessuretijd op fraaie wijze nog de 2-0 binnen.

Het Italiaanse voetbal heeft vaker last van racistische incidenten. Zo was Internazionale-spits Romelu Lukaku onlangs nog slachtoffer van beledigingen door Juventus-fans.

Duitse verdediger Nauber jaar langer bij Go Ahead Eagles

14.35 uur: Gerrit Nauber blijft nog een jaar bij Go Ahead Eagles. De nu geblesseerde verdediger heeft zijn aflopende contract met een jaar verlengd. De 31-jarige Duitser speelt sinds 2021 in Deventer.

„Ondanks dat hij door blessures een lastig seizoen heeft gehad, is Gerrit voor ons nog steeds een waardevolle speler”, zegt technisch manager Paul Bosvelt. „Door zijn ervaring en hoe hij aanvoelt wat een wedstrijd vraagt, is hij een belangrijke speler voor ons.”

Nauber speelde dit seizoen negentien Eredivisiewedstrijden, voordat hij vorige maand tegen Ajax geblesseerd raakte. „Ik heb nog wel even de tijd nodig om te herstellen”, zegt de Duitser. „Hopelijk kan ik aan het begin van de voorbereiding weer aanhaken bij het team.” Zijn ploeg, de nummer 11 van de ranglijst, is al zeker van handhaving.

Leão nog onzeker bij AC Milan voor stadsderby in Champions League

14.34 uur: AC Milan moet nog altijd vrezen dat aanvaller Rafael Leão woensdag ontbreekt in de halve finale van de Champions League. Een dag voor het treffen met stadgenoot Internazionale in San Siro trainde de 23-jarige Portugees apart van de groep. De voor Milan belangrijke speler liep zaterdag tegen Lazio (2-0 winst) een blessure op en liet zich al na 10 minuten vervangen.

Volgens Italiaanse media zit er wel verbetering in de situatie van Leão. Maandag trainde de Portugees nog alleen binnen, dinsdag kon hij al wat lichte oefeningen op het veld doen. Trainer Stefano Pioli spreekt later op dinsdag met de pers en kan dan mogelijk meer duidelijkheid geven. Het duel begint woensdag om 21.00 uur.

Schaatsster Anema verlengt aflopend contract bij Jumbo-Visma

13.57 uur: Reina Anema heeft haar aflopende contract bij Jumbo-Visma verlengd. De 29-jarige Friezin, die sinds 2021 voor Jumbo-Visma rijdt, blijft in ieder geval tot medio 2024 bij de ploeg van coach Jac Orie. Jumbo-Visma zegt de selectie voor komend seizoen daarmee nu rond te hebben.

„Ik denk dat Reina de potentie die ze in zich heeft, nog niet volledig heeft laten zien”, aldus Orie. „Met name in de wedstrijden komt het er nog niet helemaal uit. We zullen hard moeten werken om die potentie te benutten, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat dat gaat lukken.”

Anema eindigde afgelopen seizoen als zevende bij de NK allround en werd bij de NK afstanden zesde op zowel de 3000 als de 5000 meter. Ze kwalificeerde zich voor de wereldbekers op de 1500 meter.

„Nu ik de eerste twee jaar heb gehad, weet ik beter hoe alles in het team werkt en hoe Jac te werk gaat”, aldus Anema. „In het begin moest ik heel erg aan hem wennen, maar ik heb het gevoel dat ik hem steeds beter begrijp.”

Rus geplaatst voor Masters-toernooi in Rome

12:59 uur: Arantxa Rus heeft zich geplaatst voor het Masters-toernooi van Rome. De 32-jarige Nederlandse won in de laatste kwalificatieronde van Elsa Jacquemot uit Frankrijk (6-1 6-3). Daar had de nummer 107 van de wereld een kleine 1,5 uur voor nodig. Rus maakte het af op haar eerste matchpoint.

In de tweede set brak Rus haar tegenstandster Jacquemot in de derde game, verloor gelijk daarna haar service, maar plaatste in de vijfde game weer een break om de voorsprong in de set weer te pakken. Die stond ze niet meer af tegen de mondiale nummer 174.

Het is nog niet bekend wie de tegenstander van Rus wordt in de eerste ronde van het hoofdtoernooi op het gravel in Rome.

Turkse scheids voor AZ tegen West Ham United

12:59 uur: AZ krijgt donderdag in het eerste duel met West Ham United in de halve finales van de Conference League te maken met een Turkse scheidsrechter. De UEFA heeft Halil Umut Meler aangesteld voor de wedstrijd in Londen, die om 21.00 uur begint. De return in Alkmaar is een week later.

De 36-jarige Turkse scheidsrechter, die eerder al Europese wedstrijden floot van PSV, Feyenoord en recentelijk Ajax - Union Berlin, krijgt langs de zijlijnen hulp van twee landgenoten. De Italiaan Paolo Valeri fungeert als videoarbiter bij West Ham United - AZ.

De andere halve finale in de Conference League gaat tussen Fiorentina en FC Basel. De eindstrijd van het derde Europese bekertoernooi vindt op woensdag 7 juni plaats in de Tsjechische hoofdstad Praag.

Extra jaar dopingschorsing voor ’betrapte’ Silnov

12.25 uur: De Russische hoogspringer Andrej Silnov heeft bovenop een dopingschorsing van vier jaar een extra straf van een jaar gekregen. De olympisch kampioen van Beijing 2008 bezocht in augustus 2021, terwijl hij geschorst was, een atletiekwedstrijd in Moskou en reikte daar prijzen uit aan jonge atleten. Foto’s daarvan verschenen op de sociale media van de organisatie.

Volgens de AIU, de integriteitsunit van de atletiek, heeft Silnov hiermee de regels overtreden. Hij zou gedurende zijn schorsing geen atletiekevenementen mogen bezoeken.

De 38-jarige Rus was begin 2021 net als drie andere atleten uit zijn land door het internationaal sporttribunaal CAS voor jaren geschorst, omdat ze deel zouden hebben uitgemaakt van een systematisch dopingsysteem in Rusland. Het bijzondere aan de straffen was dat een positieve dopingtest bij alle vier atleten ontbrak. De schorsingen werden opgelegd naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de Canadese jurist Richard McLaren, die een geïnstitutionaliseerd dopingsysteem in Rusland blootlegde en onder meer ontdekte dat honderden positieve dopingstests werden weggewerkt.

De dopingschorsing van Silnov loopt op 6 april 2025 af. De hoogspringer mag daarna nog een jaar niet in actie komen. Volgens de AIU heeft Silnov zijn extra straf geaccepteerd.

Therapeut uit Texas geeft leveren van verboden middelen toe

10.03 uur: De eerste man die in de Verenigde Staten onder een nieuwe wet wordt vervolgd voor het leveren van doping aan een sporter heeft schuld bekend. Eerder zei Eric Lira (43) nog onschuldig te zijn, maar de therapeut uit Texas heeft nu toch toegegeven verboden middelen aan deelnemers aan de Olympische Spelen in Tokio van 2021 te hebben geleverd. Lira werd begin vorig jaar opgepakt.

Lira kan door de nieuwe ’Rodtsjenkov-wet’ een gevangenisstraf van maximaal tien jaar krijgen. Het is echter waarschijnlijker dat de straf lager uitvalt nu de therapeut heeft bekend. De Nigeriaanse sprintster Blessing Okagbare zou een van de twee klanten van Lira zijn geweest. Zij werd tijdens de Olympische Spelen in Tokio uit het toernooi gezet nadat ze bij een eerdere test buiten wedstrijden om positief was bevonden op het gebruik van groeihormonen. De uitspraak volgt later.

De wet is vernoemd naar Grigori Rodtsjenkov, de Russische klokkenluider die het staatsgestuurde dopingprogramma in zijn land naar buiten bracht. De Amerikaanse justitie kan nu ook in actie komen als er omvangrijke dopingpraktijken plaatsvinden buiten de eigen landsgrenzen waarbij sporters, sponsoren of tv-stations uit de VS betrokken zijn.