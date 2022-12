Grote drukte op de weg en bij metrostations Doha voor WK-finale

15.27 uur: Voetbalsupporters die een kaartje hebben voor de WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië moeten rekening houden met een langere reistijd dan verwacht richting het Lusail-stadion. Op de metrostations in en om Doha is het zo druk, dat lange wachtrijen zijn ontstaan.

„Op alle metrostations in Doha en de wegen rond het stadion is het momenteel bijzonder druk”, meldden de autoriteiten in Qatar via Twitter. „Het duurt op de stations langer tot je naar binnen kan, je moet rekening houden met lange wachttijden.” Op social media staan foto’s van grote menigtes op metrostations.

In het Lusail-stadion is inmiddels de sluitingsceremonie van het WK begonnen, met zang, dans en veel vuurwerk. Het stadion is een klein uur voor de aftrap al aardig vol. Ruim 80 procent van de bezoekers draagt een blauw-wit shirt van Argentinië.

Zij gingen helemaal uit hun dak toen ze op de grote schermen van het stadion Lionel Messi uit de spelersbus zagen stappen. De 35-jarige sterspeler speelt zo zijn 26e en laatste wedstrijd op een WK. Hij is nog nooit wereldkampioen geworden. De Franse voetbalbond heeft 6000 tickets voor de finale verkocht.

Het Lusail-stadion, dat plaats biedt aan bijna 89.000 bezoekers, ligt ten noorden van Doha in Al Daayen. De finale begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Southgate gaat door als bondscoach van Engeland

12.11 uur: Gareth Southgate blijft aan als bondscoach van de Engelse voetbalploeg. Dat maakte de Engelse voetbalbond FA zondag bekend. De 52-jarige Southgate strandde met zijn ploeg op het WK in Qatar in de kwartfinales en zei toen te gaan nadenken over zijn toekomst.

„We zijn verheugd te kunnen melden dat Gareth Southgate onze bondscoach blijft en Engeland zal leiden richting het EK van 2024”, meldde de FA. „Gareth en zijn assistent Steve Holland hebben altijd ons volste vertrouwen gehad en met hen beginnen we nu aan de weg naar het EK.”

Southgate, die in 2016 Sam Allardyce opvolgde, heeft een contract tot het najaar van 2024. In 2018 haalde hij met zijn ploeg de halve finales op het WK in Rusland. Op het EK van vorig jaar verloren de Engelsen op Wembley in de finale via strafschoppen van Italië.