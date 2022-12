Recordaantal van 172 doelpunten op WK in Qatar

19.37 uur: Het 22e WK voetbal is met een doelpuntenrecord afgesloten. De 32 deelnemers maakten in Qatar 172 doelpunten. Dat is één treffer meer dan op de eindronden van 1998 en 2014. Op het vorige WK in Rusland vielen er 169 doelpunten.

De finale tussen Argentinië en Frankrijk leverde zes doelpunten op (3-3). Kroatië versloeg een dag eerder Marokko met 2-1 in de wedstrijd om de derde plaats.

Kroatische voetballers feestelijk onthaald in Zagreb na WK-brons

18.43 uur: De Kroatische voetballers zijn zondag door tienduizenden landgenoten onthaald in Zagreb. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic verzekerde zich een dag eerder in Qatar van het brons op het WK, door Marokko in de wedstrijd om derde plaats met 2-1 te verslaan. Het vliegtuig met daarin de spelers werd kort voor de landing begeleid door de Kroatische luchtmacht. Toen het toestel aan de grond stond, zorgde de brandweer met waterstralen voor een eresaluut.

Dalic en aanvoerder Luka Modric stapten als eerste het vliegtuig uit, met de Kroatische vlag in hun handen. De spelers droegen allemaal de bronzen medaille om hun nek.

Kroatië, een land met nog geen 4 miljoen inwoners, bereikte vier jaar geleden de finale op het WK in Rusland. Frankrijk was daarin met 4-2 te sterk. De Kroaten moesten het nu in de halve finales afleggen tegen Argentinië (0-3).

De ploeg van Dalic doet komende zomer in Nederland mee aan de finaleronde van de Nations League, met naast Oranje ook Spanje en Italië als deelnemers. De 37-jarige aanvoerder Modric doet dan in ieder geval nog mee. "Ik ga als international zeker door tot en met de finale van de Nations League", zei de spelmaker van Real Madrid.

Organisatiecomité Qatar: WK heeft het beeld van Arabië veranderd

17.48 uur: Het WK voetbal heeft volgens Hassan Al-Thawadi bijgedragen aan een beter beeld van de Arabische gemeenschap in de rest van de wereld. Dat zei de voorzitter van het organisatiecomité van het WK in een interview met Sky Sports.

„Dit was een feest van het Arabische volk, van onze cultuur, van onze traditie, van onze geschiedenis”, aldus Al-Thawadi. „Misschien zijn er mensen uit andere landen naar Qatar gekomen die andere meningen hebben. Ik heb vooral ook veel Europeanen horen zeggen dat ze hun team kwamen steunen, maar wel met enige schroom en bezorgdheid. Maar toen ze in contact kwamen met de Arabische gemeenschap en onze gastvrijheid en toen ze zich verdiepten in onze cultuur, kregen velen een andere kijk op de zaak. Het heeft hun perceptie over dit deel van de wereld veranderd.”

Vooral vanuit Europa was veel kritiek op de mensenrechten en de situatie van de arbeidsmigranten in Qatar. „We zijn mensen met verschillende achtergronden, uit verschillende gemeenschappen en met verschillende waardes”, zegt Al-Thawadi. „We kunnen het met elkaar oneens zijn, maar elkaars mening respecteren en toch manieren vinden om samen te leven. Dit WK heeft mensen met uiteenlopende meningen bij elkaar gebracht.”

Het hoofd van het organisatiecomité benadrukte ook de hervormingen in Qatar op het gebied van arbeidsrechten. „Het land heeft vanwege het WK ingezien dat hervormingen moesten plaatsvinden, omdat de situatie onacceptabel was. Daarom zijn regels gemaakt. Die vooruitgang eindigt niet na het laatste fluitsignaal van het WK, maar gaat door. Het financiële fonds voor arbeidsmigranten blijft ook bestaan na het WK.”

Grote drukte op de weg en bij metrostations Doha voor WK-finale

15.27 uur: Voetbalsupporters die een kaartje hebben voor de WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië moeten rekening houden met een langere reistijd dan verwacht richting het Lusail-stadion. Op de metrostations in en om Doha is het zo druk, dat lange wachtrijen zijn ontstaan.

„Op alle metrostations in Doha en de wegen rond het stadion is het momenteel bijzonder druk”, meldden de autoriteiten in Qatar via Twitter. „Het duurt op de stations langer tot je naar binnen kan, je moet rekening houden met lange wachttijden.” Op social media staan foto’s van grote menigtes op metrostations.

In het Lusail-stadion is inmiddels de sluitingsceremonie van het WK begonnen, met zang, dans en veel vuurwerk. Het stadion is een klein uur voor de aftrap al aardig vol. Ruim 80 procent van de bezoekers draagt een blauw-wit shirt van Argentinië.

Zij gingen helemaal uit hun dak toen ze op de grote schermen van het stadion Lionel Messi uit de spelersbus zagen stappen. De 35-jarige sterspeler speelt zo zijn 26e en laatste wedstrijd op een WK. Hij is nog nooit wereldkampioen geworden. De Franse voetbalbond heeft 6000 tickets voor de finale verkocht.

Het Lusail-stadion, dat plaats biedt aan bijna 89.000 bezoekers, ligt ten noorden van Doha in Al Daayen. De finale begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.

Southgate gaat door als bondscoach van Engeland

12.11 uur: Gareth Southgate blijft aan als bondscoach van de Engelse voetbalploeg. Dat maakte de Engelse voetbalbond FA zondag bekend. De 52-jarige Southgate strandde met zijn ploeg op het WK in Qatar in de kwartfinales en zei toen te gaan nadenken over zijn toekomst.

„We zijn verheugd te kunnen melden dat Gareth Southgate onze bondscoach blijft en Engeland zal leiden richting het EK van 2024”, meldde de FA. „Gareth en zijn assistent Steve Holland hebben altijd ons volste vertrouwen gehad en met hen beginnen we nu aan de weg naar het EK.”

Southgate, die in 2016 Sam Allardyce opvolgde, heeft een contract tot het najaar van 2024. In 2018 haalde hij met zijn ploeg de halve finales op het WK in Rusland. Op het EK van vorig jaar verloren de Engelsen op Wembley in de finale via strafschoppen van Italië.