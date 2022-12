Uitschakeling in kwartfinale heeft geen gevolgen voor Engelse bondscoach Southgate

Southgate gaat door als bondscoach van Engeland

12.11 uur: Gareth Southgate blijft aan als bondscoach van de Engelse voetbalploeg. Dat maakte de Engelse voetbalbond FA zondag bekend. De 52-jarige Southgate strandde met zijn ploeg op het WK in Qatar in de kwartfinales en zei toen te gaan nadenken over zijn toekomst.

„We zijn verheugd te kunnen melden dat Gareth Southgate onze bondscoach blijft en Engeland zal leiden richting het EK van 2024”, meldde de FA. „Gareth en zijn assistent Steve Holland hebben altijd ons volste vertrouwen gehad en met hen beginnen we nu aan de weg naar het EK.”

Southgate, die in 2016 Sam Allardyce opvolgde, heeft een contract tot het najaar van 2024. In 2018 haalde hij met zijn ploeg de halve finales op het WK in Rusland. Op het EK van vorig jaar verloren de Engelsen op Wembley in de finale via strafschoppen van Italië.