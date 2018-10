Video - Bokskampioen slaat mascotte knock-out

Wilder sloeg zo hard dat de mascotte een oog verloor en daarna niet meer zelfstandig kon opstaan.

Op 1 december neemt Wilder het op tegen de Brit Tyson Fury met als inzet de WBC-wereldtitel bij de zwaargewichten. „Ik ga je kloppen”, zo sprak Wilder na zijn vuistslag aan de mascotte de afwezige Fury aan. „Ik kan niet wachten tot het 1 december is. Ik heb maar één vraag voor jou: als ik je tegen de vloer sla, met welke voet wil je dan dat ik over je stap? Mijn rechter of mijn linker? Jij mag kiezen.”

Wilder is al 40 wedstrijden ongeslagen, waarvan hij er 39 voor de tijdslimiet behaalde. Hij draagt sinds januari 2015 de titel van WBC-kampioen en verdedigde die zeven keer met succes, voor het laatst in maart tegen de Cubaan Luis Ortiz, die hij in de tiende ronde versloeg, na tussenkomst van de scheidsrechter.