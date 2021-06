Blijft Frank de Boer bondscoach? ’Daar ga ik rustig over nadenken’

„Ik ben misschien wel het meest terneergeslagen”, liet de 51-jarige trainer weten in gesprek met de NOS. „Ik ben heel teleurgesteld. Iedereen had een andere route in zijn hoofd natuurlijk.”

De Boer vond dat Oranje het na een matig begin wel goed op orde had in Boedapest. „Na 5 à 7 minuten was er niks meer aan de hand. Daarna pakten we het op. Ik had het gevoel dat wij de betere waren, maar je moet top zijn tegen dit soort tegenstanders. Dat waren we niet. Of we machteloos waren? We waren de dominerende partij. Dat we meer kansen creëren lijkt me duidelijk.”

Direct na afloop klonk er kritiek op het wisselbeleid van De Boer, die bij een 1-0 achterstand Donyell Malen wisselde. Quincy Promes verving de PSV’er. „Donyell is heel explosief, maar na 60 à 70 minuten zit hij wel aan zijn taks. Hij is een fantastische speler, maar dan is de koek wel op.”

En hoe nu verder? „Als we weer bij elkaar komen, moeten we er direct weer staan, maar daar denken we nu nog even niet aan. Het was niet goed genoeg, dat moeten we evalueren.”

De vraag is of De Boer zelf verdergaat als bondscoach. „Daar hoef ik nu geen antwoord op te geven. Daar ga ik rustig over nadenken. Nu heb ik een ongelooflijke kater, net als alle fans.”