Beschuldiging huiselijk geweld blijft Ryan Giggs (47) achtervolgen

Binnenland

OM-topman luidt de noodklok: ’Geweld jeugd buitensporig’

De jeugd bewapent zich in hoog tempo en dat leidt tot aanzienlijk meer gewelddadige conflicten. Alleen al in Amsterdam werden in 2020 tweeënhalf keer zoveel jongeren tot 21 jaar verdacht van levensdelicten of pogingen daartoe, dan in 2019.