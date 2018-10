Volleybalsters starten tegen Puerto Rico

Dat land is de eerste opponent van het team van bondscoach Jamie Morrison in de tweede ronde.

Oranje won in de eerste ronde alle vijf de wedstrijden en stroomde daardoor als ongeslagen groepswinnaar door naar de tweede ronde. Naast Puerto Rico treffen de volleybalsters de Dominicaanse Republiek (maandag), Brazilië (woensdag) en Servië (volgende week donderdag).

De behaalde punten uit de eerste ronde worden meegenomen naar de tweede ronde, die wordt gespeeld met twee poules van acht. Uit elke poule plaatsen de beste drie landen zich voor de Final Six.

Servië staat op de wereldranglijst derde en Brazilië is vierde. Nederland neemt de achtste plaats in, voor de Dominicaanse Republiek (negende). Puerto Rico is van de komende tegenstanders van Nederland het laagst geklasseerd (dertiende).