De doelman van de Nijmegenaren viel vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-1) uit met een knieblessure. Onderzoek wees uit dat het een ernstige blessure is en de keeper maanden moet revalideren.

NEC nam Alblas in augustus over van Ajax. De 23-jarige keeper ondertekende een contract voor twee jaar bij de eerstedivisionist.