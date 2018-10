Video - Vettel denkt aan Mario Kart bij GP van Japan

„Ik ben niet zo’n fan van DRS. Nu we in Japan zijn, moet ik ineens denken aan Mario Kart. Kunnen jullie je dat nog herinneren? Misschien is het leuker om bananen uit de wagen te gooien”, aldus de Duitse coureur van Ferrari op de persconferentie.

Hij vervolgt: „Misschien is dat een goed idee. Ik gooi liever met bananen dan dat ik DRS gebruik. Ik vind het allemaal iets te kunstmatig. Wellicht een idee om andere dingen te vinden om ervoor te zorgen dat de bolides dichter op elkaar komen te rijden, in plaats van te leunen op DRS.”