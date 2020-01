Ajax heeft goud in handen met talenten Hansen, Taylor en Ünüvar

De velden liggen er voortreffelijk bij in Qatar, waar kosten noch moeite worden gespaard om het Ajax naar de zin te maken. Ⓒ Ajax/Jasper Ruhe

DOHA - Voor de piepjonge Ajacieden Sontje Hansen, Kenneth Taylor en Naci Ünüvar is het trainingskamp in Qatar een belangrijke mijlpaal in hun carrières. Zoals Sergiño Dest zich afgelopen zomer tijdens de trainingskampen in De Lutte en Bramberg am Wildkogel in de kijker wist te spelen bij Ajax, zo hopen deze jonge Amsterdamse talenten in Doha een grote stap vooruit te maken.