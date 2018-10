Rugblessure Keita valt mee

De 23-jarige middenvelder uit Guinee zou zelfs zondag in de topper tegen landskampioen Manchester City alweer in actie kunnen komen.

Keita moest woensdag in het duel met Napoli in de Champions League halverwege de eerste helft per brancard het veld af. Hij werd vervolgens naar een ziekenhuis in Napels gebracht en daar nader onderzocht.

Liverpool vreesde aanvankelijk voor een zware rugblessure bij Keita, die afgelopen zomer voor ruim 50 miljoen euro werd overgenomen van RB Leipzig. Het was ook nog maar de vraag of hij op donderdag met de Engelse ploeg terug naar Liverpool zou kunnen vliegen. Uiteindelijk viel de diagnose in het ziekenhuis mee, waardoor hij zich tijdig op de Italiaanse luchthaven kon melden bij de teamleiding.

Napoli won het duel met 1-0 door een late goal van Lorenzo Insigne.