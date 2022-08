Deze Nederlandse springruiters gaan voor olympische kwalificatie

Harrie Smolders Ⓒ FOTO’S ANP/HH

HERNING - Nederland begint woensdag (11.00 uur) met vier springruiters aan het eerste onderdeel van de WK-landenwedstrijd in Herning. Het belangrijkste doel is het veiligstellen van kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs (2024), waarvoor een plek in de top-5 is vereist. Wie komen in actie?