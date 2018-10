Duel met Ajax lijkt niet in gevaar voor Van Persie

De Feyenoord werd afgelopen weekeinde in de wedstrijd met Vitesse (2-1 zege) met rood naar de kant gestuurd en moet nu vermoedelijk de duels met Willem II (uit) en PEC Zwolle (thuis) missen. De Klassieker met Ajax lijkt door de strafeis niet in gevaar te komen voor Van Persie.

De topscorer aller tijden van Oranje had het schikkingsvoorstel van de aanklager van drie duels waarvan één voorwaardelijk afgewezen in de hoop strafvermindering af te dwingen. De uitspraak van de tuchtcommissie volgt vrijdagochtend. Zij kan zelf nog besluiten om de straf te verhogen, maar dat is niet waarschijnlijk.

Van Persie is van mening dat hij veel te zwaar wordt gestraft. Feyenoord-jurist Joris van Benthem vroeg namens de speler om vrijspraak en een straf met ’een volledig voorwaardelijk karakter’.

„Ik maakte met mijn linkerbeen een sliding om de bal te veroveren. Die maakte ik van de zijkant”, stelde Van Persie. „Toen ik zag dat ik de bal niet kon raken, heb ik in een split second mijn been teruggetrokken. Het ligt niet in mijn aard om spelers te blesseren”, stelde de 35-jarige aanvaller donderdag in Zeist.

„Wat ook een klein beetje mee mag wegen is het feit dat ik nu acht, negen maanden terug ben en in de tijd nog geen enkele gele kaart heb gepakt. Ik heb me louter positief opgesteld tegen scheidsrechters en tegenstanders. U heeft hier niet te maken met een benenbreker of een keiharde speler.”

De aanklager was niet gevoelig voor het pleidooi van Van Persie. „Door de wijze waarop de tackle werd ingezet, met een behoorlijke snelheid en de voet naar voren, ben ik van oordeel, net als de scheidsrechter en de VAR, dat Van Persie bij zijn tackle op de koop nam, dat de speler geblesseerd kon raken.”