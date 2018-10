Zege zorgt voor opluchting bij Cocu

De Nederlandse coach, die onder zware druk staat bij de Turkse topclub, zag zijn ploeg in de Europa League afrekenen met Spartak Trnava uit Slowakije: 2-0. Spits Islam Slimani maakte na rust de doelpunten.

Het was voor Fenerbahçe de eerste zege sinds 16 september, in de Turkse competitie bij Konyaspor (0-1). Daarna volgde een verliespartij tegen Dinamo Zagreb (4-1 in de Europa League), een gelijkspel tegen Besiktas (1-1) en een zware nederlaag zondag tegen Rizespor (3-0). De positie van Cocu, die wordt geassisteerd door landgenoten Chris van der Weerden en Erwin Koeman, leek volgens Turkse media onhoudbaar. De oud-coach van PSV zat tegen Trnava echter nog op de bank en behaalde een cruciale zege.

Slimani reageerde in de 52e minuut attent toen keeper Martin Chudy de bal na een voorzet van links losliet. De Algerijnse aanvaller verdubbelde in de 69e minuut de voorsprong met zijn hoofd. In de eerste helft was Slimani met zijn hoofd al enkele keren gevaarlijk geweest.

Fenerbahçe speelt zondag in de Turkse competitie een thuiswedstrijd tegen Basaksehir, dat met veertien punten op de tweede plaats staat. Cocu is met zijn elftal voorlopig veertiende in de Süper Lig met slechts zeven punten. Na de ontmoeting met Basaksehir volgt vanwege interlands even een wedstrijdloze periode voor Cocu.

In groep D van de Europa League hebben Fenerbahçe en Spartak Trnava na twee speelronden allebei drie punten. Dinamo Zagreb gaat met zes punten aan de leiding. De Kroaten rekenden in Brussel af met het nog puntloze Anderlecht: 0-2. Izet Hajrovic benutte in de 19e minuut een strafschop. Amer Gojak nam halverwege de tweede helft het tweede doelpunt voor zijn rekening. Anderlecht speelde toen al met tien man na rood voor Ognjen Vranjes.