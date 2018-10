Cocu weigert polonaise te lopen

De Nederlandse oefenmeester lag na een matige start al fink onder druk in Istanboel, maar verschafte zich door de overwinning op de Slowaken weer wat lucht.

„We hebben vandaag met veel energie gespeeld, dat was afgelopen weekeinde tegen Rizespor (3-0 nederlaag, red.) wel anders. Voetbal omhelst meer aspecten, maar dit is een belangrijke basis. Dit is weer een stapje”, bleef Cocu in gesprek met FOX Sports bescheiden.

De voormalig PSV-trainer, die met de Eindhovenaren drie landstitels veroverde, heeft goede hoop dat hij het tij nu kan keren.

„Het vertrouwen neemt altijd toe als je wint. Ik heb weinig te klagen, want de jongens hebben laten zien hard te willen werken. We hebben veel nieuwe jongens en nationaliteiten in de selectie, dat maakt het niet eenvoudig, maar alles in het voetbal is betrekkelijk. Als je een paar keer wint, komt er vertrouwen en gaat het voetballend ook weer beter.”