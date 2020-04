Sport kort: Drie clubs kampioen in Schotland

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Schotland roept drie ploegen uit tot kampioen

20.14 uur: Het voetbalseizoen in de drie divisies onder de Premier League is voorbij. De clubs besloten woensdag in grote meerderheid een voorstel daartoe aan te nemen. Ze zien een hervatting, die vanwege de uitbraak van het coronavirus ook nog eens zonder publiek zou zijn, niet zitten.

Dundee United, Raith Rovers en Cove Rangers werden uitgeroepen tot kampioen van respectievelijk de Championship, League One en League Two.

De overkoepelende organisaties van de betreffende divisies zullen door een financiële tegemoetkoming aan de clubs proberen faillissementen te voorkomen. Of er in de hoogste afdeling, de Premier League, nog wordt gespeeld is evenals bij vrijwel alle Europese competities nog onduidelijk.

IJshockey: Hervatting NHL laat op zich wachten

09.00 uur De hervatting van de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL laat nog wel even op zich wachten. De clubs hebben tijdens een vergadering besloten niet voor mei te gaan trainen. Ze houden zich aan adviezen van gezondheidsorganisaties in de Verenigde Staten.

De NHL heeft alle clubs opgeroepen de stadions tot eind augustus vrij te houden, zodat het seizoen misschien nog kan worden afgemaakt. Het ijshockeyseizoen werd op 12 maart onderbroken vanwege het coronavirus.