McGregor en Khabib lopen elkaar mis

De twee kemphanen liepen elkaar daardoor mis. Een zichtbare geïrriteerde Nurmagomedov beantwoordde een kwartier lang alle vragen die op hem werden afgevuurd, maar vond het vervolgens welletjes geweest. De Ierse MMA-vechter arriveerde uiteindelijk een half uur te laat.

McGregor hoopt zijn Russische rivaal zaterdag in de T-Mobile Arena te onttronen als lichtgewichtkampioen. McGregor was al eens de beste in die divisie, maar moest zijn kampioensgordel inleveren omdat hij volgens de leidingvan de UFC te lang niet in actie was gekomen.

Vorige week werd ook al een persconferentie belegd met de twee vechters. Over en weer regende het toen beledigingen, terwijl McGregor af en toe zelfs een slok van zijn eigen whiskey nam. Nurmagomedov bleef ijzig koel, maar desondanks stelden Amerikaanse media dat de Ier de persconferentie had ’gewonnen’.

Conor McGregor begroet zijn fans tijdens een openbare training in aanloop naar het gevecht van zaterdag. Ⓒ AFP

McGregor, vooral gevreesd vanwege zijn snoeiharde linker, en Nurmagomedov, een door de vol gewerfde worstelaar, kunnen elkaars bloed wel drinken. Eerder dit jaar liep het al bijna uit de hand tussen beiden.

McGregor zocht na een mediamoment de confrontatie en gooide met een steekkarretje richting de bus van Nurmagomedov. Alleen dankzij het optreden van beveiligers bleef een confrontatie uit. Volgens velen wordt het gevecht van zaterdag mede door de intense rivaliteit de grootste clash in de 25-jarige geschiedenis van de UFC.

Bekijk de persconferentie, die waarschijnlijk tussen 00:00 uur en 00:30 uur begint, hieronder live: