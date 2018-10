Karius toont ’vormbehoud’ en blundert opnieuw

In het Europa League-duel met Malmö FF ging de Duitser, die door Liverpool wordt verhuurd aan de Turkse topclub, net als in de Champions League-finale van vorig seizoen lelijk de mist in.

Karius verkeek zich in de tweede helft op een mislukte voorzet vanaf rechts en dook onhandig onder de bal door, waarna hij het leer tot zijn schrik in het doel zag vallen: 1-0.

Karius was in mei, tijdens de Champions League-finale met Real, de grote schlemiel aan Liverpool-zijde. Twee keer blunderde hij, waardoor De Koninklijke uiteindleijk met 3-1 kon winnen.

Na afloop huilde Karius tranen met tuiten. Trainer Jürgen Klopp had genoeg gezien en besloot zijn landgenoot te verhuren. Voor een recordbedrag van tachtig miljoen trok hij vervolgens Alisson Becker van AS Roma aan.

Bekijk hier de blunder van Karius.