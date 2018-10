Babel en Lens verliezen na blunder

Jeremain Lens kon als basisspeler niks voor Besiktas betekenen. Ook de invalbeurt van ploeggenoot Ryan Babel bleef zonder resultaat.

Het andere groepsduel tussen Sarpsborg 08 en KRC Genk eindigde in een zege voor de Noorse thuisclub: 3-1. Patrick Mortensen scoorde twee keer. De vier ploegen in poule I staan nu alle op drie punten.

Chelsea behaalde in groep L van de Europa League de tweede opeenvolgende zege. De Engelse ploeg, nog ongeslagen dit seizoen in de Premier League, won op eigen veld nipt met 1-0 van het nog puntloze MOL Vidi FC uit Hongarije. Alvaro Morata brak de ban in de zeventigste minuut.

In de andere groepswedstrijd pakte het Griekse PAOK, met Diego Biseswar als invaller, de eerste punten bij BATE Borisov: 1-4. De Braziliaan Leo Jabá scoorde twee keer in Wit-Rusland.