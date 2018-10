Frankfurt sterk tegen rood Lazio

Marco Parolo bracht de gelijkmaker op zijn naam. Op slag van rust kreeg Lazio-middenvelder Dusan Basta zijn tweede gele kaart van de Nederlandse arbiter Serdar Gözübüyük, die daarna ook nog Joaquin Correa van het veld stuurde na een tackle van achteren op de voet van Jonathan de Guzman (Eintracht).

In de andere groepswedstrijd verspeelde Olympique Marseille, met Kevin Strootman als basisspeler, bij Apollon Limassol een voorsprong van 0-2: 2-2.

Sevilla verloor in groep J met 2-1 bij FC Krasnodar. Quincy Promes werd in de 76e minuut gewisseld bij de Spaanse ploeg. Elvis Manu kon als invaller bij Akhisar Belediyespor de nederlaag in België tegen Standard Luik niet voorkomen: 2-1.