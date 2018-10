Geweldige tussenstap voor talenten Ajax en PSV

De grootste gemene deler van deze talenten (allen 21 jaar of jonger) is dat zij het laatste deel van hun voetbalopleiding in de huidige Keuken Kampioen Divisie rondliepen. De competitievorm met vier tweede elftallen van Eredivisieclubs genereert veel kritiek, maar is een geweldige tussenstap voor jonge spelers om na jaren van geringe weerstand in de topopleidingen van Ajax en PSV geconfronteerd te worden met de harde (fysieke) wetten van het profbestaan. Hetzelfde geldt voor Justin Kluivert (AS Roma) en Arnaut ’Groeneveld’ Danjuma (Club Brugge), die zich deze week in de Champions League onderscheidden met een doelpunt.

Nooit weet je waar al deze jongens zouden staan zonder ervaring in de Eerste Divisie; wel dat ze met hun ervaring in de opleiding tussen volwassen profs op het één na hoogste Nederlandse niveau verdienstelijk meedraaien in de Champions League.

Deze groep spelers heeft extra tijd gekregen zich te ontwikkelen en Ajax en PSV konden het zich veroorloven om extra geduld te betrachten alvorens ze in het diepe te gooien. Zonder de tussenstap zouden ze eerder afvallen of op jongere leeftijd debuteren met verhoogd risico op ’verzuipen’ en dus verloren gaan voor de top.

Bijkomend voordeel van tweede elftallen zo hoog in de voetbalpiramide is dat veel spelers, die afvallen bij Ajax en PSV elders in de Eredivisie en Eerste Divisie opduiken. Daarmee krijgt het Nederlandse profvoetbal in de breedte een kwaliteitsimpuls

Na het aanscherpen van de selectiecriteria om speelgerechtigd te zijn voor tweede elftallen afgelopen zomer zijn er nauwelijks sportieve argumenten om onder meer Ajax 2 en PSV 2 te weren uit de Eerste Divisie. Iedereen is ervan doordrongen dat Nederland een opleidingsland is. In het algemeen belang van ons voetbal - het Nederlands elftal en de topclubs - en de opleiding van topvoetballers moet de huidige situatie met tweede elftallen in de Eerste Divisie gehandhaafd blijven. Het is belangrijk dat alle clubs daarvan de urgentie inzien en daar rekening mee houden als in de loop van de maand de voorstellen voor een nieuwe competitiestructuur worden gepresenteerd.

Het nut van tweede elftallen in de Keuken Kampioen Divisie heeft zich inmiddels voldoende bewezen en de bevestiging daarvan volgt normaliter vanmiddag om twaalf uur als bondscoach Ronald Koeman zijn definitieve selectie voor het Nederlands elftal publiceert voor de interlands tegen Duitsland en België. Aangezien Jong Oranje slechts wedstrijden voor spek en bonen speelt, zal Koeman toptalenten als Bergwijn, Rosario en Danjuma acht dagen van dichtbij willen observeren en hen bij hun debuut confronteren met het hoogste interlandniveau.

Gunt de bondscoach Danjuma speeltijd in de Nations League tegen Duitsland dan houdt hij de aanvaller tevens uit handen van Nigeria. Dat zal het verlies van Nederlands elftalwaardige internationals als Mazraoui en Hakim Ziyech aan Marokko enigszins verzachten.