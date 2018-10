KNVB-directeur hekelt opzet Eerste Divisie: ’Dit is dramatisch’

Sparta is furieus omdat twee basisspelers moeten worden afgestaan voor oefeninterlands van Oranje Onder 20, terwijl Sparta een kraker speelt in de Eerste Divisie. Vanuit de KNVB is de afspraak niet te maken om deze spelers bij Sparta te laten en niet op te roepen. Dan is het hek van de dam. „Dan belt bijvoorbeeld Ajax dat zij helemaal niet kunnen spelen en weer andere clubs missen ook buitenlandse internationals. Dat het nu op deze manier escaleert, dat geeft nog meer aan dat je geen competitie in het betaald voetbal kunt spelen tijdens internationale weken.”

Clubs uit de top van de Eerste Divisie geven aan dat de KNVB bij een oneerlijk verloop van de competitie in staat is tussentijds in te grijpen. Hoogma zou niets liever willen, maar zegt dat alleen qua veiligheid rondom de duels alles al is vastgelegd met de lokale driehoeken. Speelrondes verschuiven, dat komt volgens het bureau wedstrijdzaken in Zeist niet van de grond. Het is wel waar Hoogma zich continu hard voor maakt.

„Dit is een item dat natuurlijk constant speelt en waar wij als KNVB gigantisch last van hebben”, zegt Hoogma, die eerder zag dat veertien van de zestien clubs vóór speelrondes in interlandweken stemden. Latere degradanten zouden zich niet laten horen in de Algemene Vergadering Betaald Voetbal. „Het ergste is het voor de spelers, die moeten een keuze maken die niet te maken valt”, beseft Hoogma.