Pablo Rosario maakte woensdag in het Champions League-duel met Inter een prachtig doelpunt. Desondanks verloor PSV: 1-2 Ⓒ Hollandse Hoogte

PSV gaat snel met Pablo Rosario (21) in gesprek om zijn in 2020 aflopende contract open te breken en te verlengen. Technisch manager John de Jong wil de middenvelder belonen voor zijn ontwikkeling in het eerste elftal. Rosario is in 2016 overgenomen van Almere City FC.