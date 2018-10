Vitesse weer financieel in de plus

De Arnhemse Eredivisieclub kende een positief resultaat van 9 miljoen euro, waar Vitesse het jaar daarvoor nog afsloot met een verlies van ruim 10 miljoen euro. Naast de extra inkomsten uit het Europa League-avontuur van vorig seizoen, de stijging op de ranking op grond waarvan de mediagelden worden verdeeld en meer commerciële revenuen scoorde Vitesse vooral goed op de transfermarkt.

Door de verkoop van onder anderen Rashica (Werder Bremen), Zhang (West Bromwich Albion) en Nakamba (Club Brugge) boekte Vitesse in het seizoen 2017/2018 een positief transferresultaat van bijna 15,5 miljoen euro, het beste transferjaar ooit van Vitesse. Tot nu toe was het seizoen 2013/2014 waarin Marco van Ginkel aan Chelsea en Wilfried Bony aan Swansea City werd verkocht het meest lucratief geweest.

„We zijn trots dat we dit resultaat laten zien”, aldus algemeen directeur Joost de Wit. „In mijn eerste maanden bij Vitesse, aan het einde van het seizoen 2012/2013, sloten we het jaar nog af met een negatief resultaat van 24,5 miljoen euro. We hebben de afgelopen jaren flinke stappen gemaakt. Voor het derde seizoen op rij kan de club zonder bijdrage van de eigenaar”, aldus De Wit, die niettemin nog voldoende ruimte ziet voor verbetering. „De volgende fase is dat dit structureel moet zijn en daarvoor willen we de basis nog steviger maken met in de toekomst hopelijk weer succes op de transfermarkt en vaker Europees voetbal.”