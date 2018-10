Verstappen: ’Met drie uur slaap werd ik tweede’

„Voor de race in China heb ik dit jaar zelfs een keer helemaal niet geslapen en ook nu heb ik alweer een slechte nacht gehad. Maar goed, vorig jaar begon ik met drie uur slaap aan de race en werd ik tweede. Eenmaal in de auto ben ik toch klaarwakker.”

Omdat zijn team volgend jaar gebruik gaat maken van Honda-motoren zal hij straks vaker in Japan te vinden zijn. „Ondanks mijn slaapproblemen is dat geen straf. Japanners zijn nette, beleefde mensen en heel behulpzaam. Het is leuk om zo’n cultuur een keer mee te maken. Dat vind ik ook het prettige aan de mensen bij Honda. Die zijn zo enorm gemotiveerd. Ik heb veel vertrouwen in ze. Zeker nu ik de nodige data gezien heb en het pure motorvermogen dat geleverd kan worden.”

Om er afsluitend aan toe te voegen: „Bovendien is bij Honda geld geen probleem. Dat moet ook als je wilt winnen.”