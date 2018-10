Verstappen vertrouwt op Japans kansje

Nog uitkomend voor Toro Rosso eindigde hij in 2015 als negende en namens Red Bull Racing finishte de Nederlander zowel in 2016 en 2017 als tweede, nadat hij vanaf de vijfde startpositie aan de race was begonnen.

De vijfde positie is zondag normaal gesproken het hoogst haalbare is, vanwege de veel hogere snelheid van de Mercedessen en Ferrari’s, maar die vlieger gaat steeds minder op, omdat de 21-jarige Limburger dit seizoen grossiert in vooraf onmogelijk gehouden klasseringen.

„Zet je de feiten op een rij dan is de vijfde plek het maximaal haalbare, maar in de race ontstaan hier voor mij altijd kansen. Dat maakt het ook nu weer een mooie uitdaging.”