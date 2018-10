Nike en EA bezorgd over aantijgingen Ronaldo

,,We zijn diep bezorgd over de verontrustende aantijgingen en zullen de situatie nauwlettend in de gaten blijven houden'', laat Nike weten. Het sportmerk werkt al sinds 2003 met Ronaldo samen. In 2016 sloot het bedrijf een contract voor het leven met de topvoetballer ter waarde van zo'n 1 miljard dollar volgens het blad Forbes.

Ook EA, de maker van het videospel FIFA, zegt bezorgd te zijn. Ronaldo stond de laatste twee edities van de FIFA-serie op het hoesje. ,,We houden de situatie nauwlettend in de gaten, omdat we verwachten dat coveratleten en ambassadeurs zichzelf gedragen op een manier die overeenkomt met de waarden van EA", aldus het bedrijf.

De 33-jarige aanvaller van Juventus wordt verdacht van de verkrachting van de Amerikaanse Kathryn Mayorga. Volgens Ronaldo is er sprake van nepnieuws.

